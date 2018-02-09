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February 9, 2018 / 12:33 PM / a day ago

BRIEF-Hungary's Richter sees temporary hit from Esmya restrictions

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 9 (Reuters) - Richter Gedeon Vegyeszeti Gyar Nyrt :

* STILL BELIEVES BENEFIT TO RISK BALANCE OF ESMYA MEDICINE IS POSITIVE -SPOKESWOMAN

* CLINICAL DATA AVAILABLE CURRENTLY DO NOT SUPPORT CAUSAL CONNECTION BETWEEN ESMYA AND LIVER DAMAGE -SPOKESWOMAN

* RESTRICTIONS ON ESMYA WILL LEAD TO TEMPORARY LOSS OF REVENUE FROM MEDICINE UNTIL EXPECTED FINAL RULING IN MAY -SPOKESWOMAN

* RICHTER SHARES EXTEND FALLS, DOWN 3.4 PCT AT 1230 GMT, UNDERPERFORMING BLUE-CHIP INDEX Further company coverage: (Reporting by Gergely Szakacs)

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