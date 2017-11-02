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BRIEF-Hunter Douglas 9-month EBITDA up at ‍​276.6 million dollars
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November 2, 2017 / 7:04 AM / a day ago

BRIEF-Hunter Douglas 9-month EBITDA up at ‍​276.6 million dollars

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 2 (Reuters) - HUNTER DOUGLAS NV:

* 9-MONTH EBITDA USD ‍​276.6 MILLION VERSUS USD 254.4 MILLION YEAR AGO

* 9-MONTH REVENUE USD 2.35‍​ BILLION VERSUS USD 2.06 BILLION YEAR AGO

* 9M TOTAL NET PROFIT: USD 145.2 MILLION, 2.0% HIGHER THAN USD 142.3 MILLION IN THE FIRST NINE MONTHS OF 2016‍​

* SEES CONTINUED GROWTH IN EUROPE, THE US AND ASIA AND CONTINUED DIFFICULT CONDITIONS IN LATIN AMERICA‍​

* WE EXPECT CONTINUED GROWTH IN EUROPE, THE US AND ASIA AND CONTINUED DIFFICULT CONDITIONS IN LATIN AMERICA Source text: bit.ly/2zZEsKf Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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