FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Brexit
Russia
The Trump Effect
Commodities
Environment
Detained in Myanmar
Reuters Investigates
Commentary
Consumer Products & Retail News
March 7, 2018 / 7:06 AM / a day ago

BRIEF-Hunter Douglas FY EBITDA Up 6.8 Pct At 391 Million Euros

Reuters Staff

1 Min Read

March 7 (Reuters) - HUNTER DOUGLAS NV:

* FY SALES: 14.4% HIGHER TO USD 3.226 BILLION, COMPARED WITH USD 2.821 BILLION IN 2016.

* FY EBITDA: USD 391 MILLION, 6.8% HIGHER THAN USD 365 MILLION IN 2016‍​

* FY TOTAL NET PROFIT USD 219 MILLION VERSUS USD 202.8 MILLION YEAR AGO

* PROPOSES A DIVIDEND FOR 2017 OF EUR 1.85 PER COMMON SHARE

* EXPECTS CONTINUED GROWTH IN EUROPE, US AND ASIA, AND IMPROVING ECONOMIC CONDITIONS IN LATIN AMERICA Source text: bit.ly/2FnYOzU Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.