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BRIEF-Huntington Ingalls Industries Given Contract For Columbia-Class Integrated Product Development
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December 19, 2017 / 4:12 PM / Updated 13 hours ago

BRIEF-Huntington Ingalls Industries Given Contract For Columbia-Class Integrated Product Development

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 19 (Reuters) - Huntington Ingalls Industries Inc :

* HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES AWARDED CONTRACT FOR COLUMBIA-CLASS INTEGRATED PRODUCT AND PROCESS DEVELOPMENT

* HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC - NEWPORT NEWS SHIPBUILDING DIVISION WAS AWARDED A CONTRACT FROM GENERAL DYNAMICS ELECTRIC BOAT WORTH UP TO $468 MILLION

* HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES - CONSTRUCTION OF 12-SUBMARINE COLUMBIA CLASS EXPECTED TO BEGIN IN FISCAL YEAR 2021, WITH FIRST DELIVERY TO NAVY IN 2028

* HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES - CONTRACT FOR WORK ON INTEGRATED PRODUCT AND PROCESS DEVELOPMENT FOR U.S. NAVY‘S NEW COLUMBIA-CLASS SUBMARINES Source text for Eikon: Further company coverage:

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