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BRIEF-Hydropothecary To Increase Production Capacity To 108,000 Kilograms Per Year Of Dried Cannabis
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December 12, 2017 / 11:41 AM / Updated 20 hours ago

BRIEF-Hydropothecary To Increase Production Capacity To 108,000 Kilograms Per Year Of Dried Cannabis

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 12 (Reuters) - Hydropothecary Corp:

* HYDROPOTHECARY ANNOUNCES EXPANSION PLANS TO INCREASE PRODUCTION CAPACITY TO 108,000 KILOGRAMS PER YEAR OF DRIED CANNABIS

* HYDROPOTHECARY CORP - HAS ACQUIRED 78 ACRES OF LAND ADJACENT TO ITS EXISTING 65 ACRE FACILITY IN GATINEAU, QC

* HYDROPOTHECARY CORP - COSTS FOR NEW EXPANSION, WHICH ARE EXPECTED TO BE $80 MILLION, WILL BE FUNDED THROUGH CURRENT FINANCIAL RESOURCES

* HYDROPOTHECARY CORP - PRODUCTION CAPACITY EXPANSION IS EXPECTED TO BE COMPLETED FOR DECEMBER 2018 Source text for Eikon: Further company coverage:

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