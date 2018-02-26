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February 26, 2018 / 11:04 PM / Updated 14 hours ago

BRIEF-IA Financial Group Enters Into Arrangement Agreement And Board Of Directors Recommends New Holding Company Structure To Shareholders

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 26 (Reuters) - Industrial Alliance Insurance And Financial Services Inc:

* IA FINANCIAL GROUP ENTERS INTO ARRANGEMENT AGREEMENT AND BOARD OF DIRECTORS RECOMMENDS NEW HOLDING COMPANY STRUCTURE TO SHAREHOLDERS

* INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANCE AND FINANCIAL SERVICES - ‍ENTERED INTO ARRANGEMENT DEAL WITH NEWLY CREATED ENTITY, IA FINANCIAL CORP

* INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANCE AND FINANCIAL SERVICES INC - UPON DEAL COMPLETION, IAFC WOULD BECOME HOLDING CO AS WELL AS PARENT CORP OF CO

* INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANCE AND FINANCIAL SERVICES - ‍PURPOSE OF ARRANGEMENT IS TO ADAPT CO‘S LEGAL & CORPORATE STRUCTURE TO GROUP‘S CURRENT SIZE​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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