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February 6, 2018 / 7:16 AM / 2 days ago

BRIEF-IC Group Q2 2017/18 Operating Profit Up At DKK ‍67​ Mln

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 6 (Reuters) - Ic Group A/S:

* REG-INTERIM REPORT FOR THE PERIOD 1 JULY 2017 TO 31 DECEMBER 2017

* ‍RETAINS OUTLOOK FOR FINANCIAL YEAR 2017/18 FOR GROUP AS A WHOLE, HOWEVER, SPECIFIED MORE PRECISELY ON EACH BUSINESS UNIT​

* Q2 2017/18 OPERATING PROFIT DKK ‍67​ MILLION VERSUS DKK 45 MILLION YEAR AGO

* Q2 2017/18 REVENUE DKK ‍673​ MILLION VERSUS DKK 666 MILLION YEAR AGO

* ‍FOR PEAK PERFORMANCE EXPECTS MODERATE REVENUE GROWTH BUT SIGNIFICANTLY (PREVIOUSLY MODERATE) HIGHER EARNINGS VERSUS 2016/17​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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