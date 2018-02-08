FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Brexit
Economy
Reuters Investigates
Winter Olympics
Singapore Airshow
Markets
Environment
Entertainment
The Wider Image
#Consumer Products & Retail News
February 8, 2018 / 7:11 AM / 2 days ago

BRIEF-ICA Gruppen CEO: Investment in new warehouse for online is fairly limited

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 8 (Reuters) - ICA Gruppen AB CEO Per Stromberg:

* ICA GRUPPEN CEO SEES CONTINUED TOUGH COMPETITION IN SWEDISH GROCERY RETAIL MARKET 2018 FROM NEW ONLINE PLAYERS AND CUT-PRICE RIVALS

* ICA GRUPPEN CEO SAYS GOTHENBURG, MALMO REGIONS NEXT IN LINE FOR ONLINE BUSINESS DEDICATED WAREHOUSES BUT NO DECISIONS INKED YET

* ICA GRUPPEN CEO SEES 300-350 ICA STORES OFFERING ONLINE SHOPPING LONGER-TERM VERSUS. AROUND 200 OUT OF 1,300 CURRENTLY

* ICA GRUPPEN CEO SAYS INVESTMENT IN NEW ONLINE BUSINESS WAREHOUSE IN STOCKHOLM IS REALTIVELY LIMITED AS WILL RENT THE WAREHOUSE Further company coverage: (Reporting By Anna Ringstrom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.