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BRIEF-Icahn Enterprises L.P. Intends To Offer New Senior Notes
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#Bonds News
November 30, 2017 / 4:22 PM / Updated 19 hours ago

BRIEF-Icahn Enterprises L.P. Intends To Offer New Senior Notes

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 30 (Reuters) - Icahn Enterprises Lp:

* ICAHN ENTERPRISES L.P. INTENDS TO OFFER NEW SENIOR NOTES

* SAYS PROCEEDS FROM NOTES OFFERING WILL BE USED TO REDEEM ALL OF ISSUERS’ EXISTING 4.875% SENIOR NOTES DUE 2019,PAY RELATED FEES,EXPENSES

* SAYS ‍INTENDS TO COMMENCE OFFERING OF $1.26 BILLION IN AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF ADDITIONAL 6.250% SENIOR NOTES DUE 2022​

* SAYS INTENDS TO COMMENCE AN OFFERING OF ADDITIONAL NOTES 6.750% SENIOR NOTES DUE 2024 AND NEW SENIOR NOTES DUE 2025

* SAYS CO ANNOUNCED TOGETHER WITH ICAHN ENTERPRISES FINANCE CORP INTENDS TO COMMENCE AN OFFERING OF SENIOR NOTES Source text for Eikon: Further company coverage:

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