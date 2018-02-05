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#Bankruptcy News
February 5, 2018 / 3:55 PM / Updated 19 hours ago

BRIEF-ICPW Liquidation Corporation Files Joint Plan Of Liquidation

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 5 (Reuters) - ICPW Liquidation Corp:

* ICPW LIQUIDATION CORPORATION FILES JOINT PLAN OF LIQUIDATION; SEEKS TRADING HALT

* ICPW LIQUIDATION CORP SAYS JOINT PLAN OF LIQUIDATION PROVIDES FOR CANCELLATION OF ALL OUTSTANDING SHARES OF COMPANY‘S COMMON STOCK

* ICPW LIQUIDATION CORP - BANKRUPTCY COURT HAS SCHEDULED A HEARING ON FEBRUARY 12, 2018 TO CONSIDER CONFIRMATION OF JOINT PLAN OF LIQUIDATION

* ICPW LIQUIDATION - JOINT PLAN OF LIQUIDATION PROVIDES FOR INITIAL ESTIMATED DISTRIBUTION OF ABOUT $0.1128/SHARE TO RECORD HOLDERS AS OF A TO-BE-DETERMINED DATE Source text for Eikon: Further company coverage:

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