BRIEF-Iff Reports Fourth Quarter & Full Year 2017 Results

International Flavors & Fragrances Inc:
* SEES FULL YEAR 2018 CURRENCY NEUTRAL SALES GROWTH OF 3 PERCENT TO 5 PERCENT
* SEES FULL YEAR 2018 CURRENCY NEUTRAL EPS GROWTH OF 4 PERCENT TO 6 PERCENT
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.31, REVENUE VIEW $831.6 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $6.31, REVENUE VIEW $3.55 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* AS A RESULT TAX ACT, CO RECORDED PROVISIONAL NET CHARGE OF $139 MILLION IN QUARTER ENDED DECEMBER 31, 2017 Source text for Eikon: Further company coverage: