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BRIEF-IG Group Holdings Says Maintains Guidance Given In July
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#Financials
December 5, 2017 / 7:35 AM / in a day

BRIEF-IG Group Holdings Says Maintains Guidance Given In July

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 5 (Reuters) - IG Group Holdings Plc:

* ‍NET TRADING REVENUE IN FIRST HALF IS EXPECTED TO BE AROUND 9% HIGHER THAN IN SAME PERIOD A YEAR AGO​

* ‍OPERATING COSTS EXCLUDING VARIABLE REMUNERATION IN FIRST HALF OF FY18 ARE EXPECTED TO BE AROUND 7% LOWER THAN IN SAME PERIOD A YEAR AGO​

* MAINTAINS GUIDANCE GIVEN IN JULY; OPERATING COSTS EXCLUDING VARIABLE REMUNERATION FOR FY EXPECTED TO REMAIN AT A SIMILAR LEVEL TO FY17​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)

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