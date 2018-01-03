BRIEF-Ikang To Form An Investment Fund With Avic Trust Co

Jan 3 (Reuters) - Ikang Healthcare Group Inc:
* IKANG TO FORM AN INVESTMENT FUND WITH AVIC TRUST CO., LTD. AND MAKE A RE-FINANCING ARRANGEMENT
* IKANG HEALTHCARE GROUP INC - AGGREGATE SIZE INVESTMENT FUND WILL NOT EXCEED RMB 502 MILLION
* IKANG HEALTHCARE GROUP INC - COMPANY WILL ACT AS GUARANTOR FOR REPURCHASE
* IKANG HEALTHCARE GROUP - AFFILIATE OF CEO, AFFILIATE OF AVIC TRUST TO ACT AS GENERAL PARTNERS AND EACH CONTRIBUTE RMB 1 MILLION TO INVESTMENT FUND
* IKANG HEALTHCARE GROUP - IKANG HEALTHCARE TECHNOLOGY GROUP, AVIC TRUST TO CONTRIBUTE UP TO RMB 70 MILLION, RMB 430 MILLION, RESPECTIVELY, TO INVESTMENT FUND
* IKANG HEALTHCARE - INVESTMENT FUND TO PURCHASE FROM IKANG GUOBIN A 25 PCT EQUITY INTEREST IN NCI HEALTH WITH CASH CONSIDERATION OF RMB 425 MILLION
* IKANG HEALTHCARE GROUP INC - AFTER EQUITY TRANSFER, IKANG GUOBIN HOLDS 20 PCT EQUITY SHARE IN NCI HEALTH Source text for Eikon: Further company coverage: