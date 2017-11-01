BRIEF-Imagination announces revised timetable for acquisition by Canyon Bridge

Nov 1 (Reuters) - IMAGINATION TECHNOLOGIES GROUP PLC
* SCHEME REMAINS SUBJECT TO SANCTION BY COURT AT COURT HEARING TO SANCTION SCHEME
* BOARD OF DIRECTORS OF IMAGINATION NOW EXPECTS COMPLETION OF ACQUISITION TO BE ON FOLLOWING TIMETABLE
* COURT HEARING TO SANCTION SCHEME THURSDAY 2 NOVEMBER 2017
* LAST DAY OF DEALINGS IN IMAGINATION SHARES THURSDAY 2 NOVEMBER 2017
* DEALINGS IN IMAGINATION SHARES SUSPENDED IN LONDON 7.30 A.M. ON FRIDAY 3 NOVEMBER 2017
* EFFECTIVE DATE OF SCHEME FRIDAY 3 NOVEMBER 2017 DE-LISTING OF IMAGINATION SHARES 8.00.A.M ON MONDAY 6 NOVEMBER 2017
* THESE TIMES AND DATES ARE INDICATIVE ONLY AND WILL DEPEND, AMONG OTHER THINGS, ON DATE UPON WHICH COURT SANCTIONS SCHEME Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting by Ben Martin)