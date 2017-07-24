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BRIEF-Immofinanz completes sale of Gerling Quartier
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July 24, 2017 / 7:15 AM / 14 days ago

BRIEF-Immofinanz completes sale of Gerling Quartier

Reuters Staff

1 Min Read

July 24 (Reuters) - IMMOFINANZ AG:

* DGAP-NEWS: IMMOFINANZ AG: IMMOFINANZ COMPLETES THE SALE OF THE GERLING QUARTIER TO QUANTUM AND PROXIMUS

* COMMERCIAL PROPERTIES INVOLVED IN SALE HAD A BOOK VALUE OF SUBSTANTIALLY MORE THAN EUR 100 MILLION AT END OF 2016

* ‍SALE PRICE EXCEEDED BOOK VALUE​

* OUTSTANDING OBLIGATIONS FOR TRANSFER AND COMPLETION OF COLOGNE PROPERTIES WILL HAVE NEGATIVE EFFECT ON RESULTS OF PROPERTY DEVELOPMENT

* THIS IS EXPECTED TO LEAD TO A NEGATIVE EARNINGS CONTRIBUTION (PRE-TAX) OF APPROXIMATELY EUR -10.0 MILLION IN Q2 OF 2017 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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