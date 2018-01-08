FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Immunomedics, Royalty Pharma Announce Royalty Funding And Stock Purchase Agreements Totalling $250 Mln
Sections
Featured
Morrisons and Tesco stand out in Christmas battle
Retailers
Morrisons and Tesco stand out in Christmas battle
GM races to build a formula for profitable electric cars
autos
GM races to build a formula for profitable electric cars
Britain sets Pyeongchang target of at least five medals
sport
Britain sets Pyeongchang target of at least five medals
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Financials
January 8, 2018 / 1:44 PM / a day ago

BRIEF-Immunomedics, Royalty Pharma Announce Royalty Funding And Stock Purchase Agreements Totalling $250 Mln

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 8 (Reuters) - Immunomedics Inc:

* IMMUNOMEDICS AND ROYALTY PHARMA ANNOUNCE ROYALTY FUNDING AND STOCK PURCHASE AGREEMENTS TOTALLING $250 MILLION

* IMMUNOMEDICS INC - ROYALTY PHARMA ACQUIRES ROYALTY RIGHTS ON GLOBAL NET SALES OF SACITUZUMAB GOVITECAN (IMMU-132) ACROSS ALL INDICATIONS FOR $175 MILLION

* IMMUNOMEDICS INC - ROYALTY PHARMA HAS ALSO PURCHASED $75 MILLION IN COMMON STOCK OF IMMUNOMEDICS, AT $17.15 PER SHARE

* IMMUNOMEDICS - TRANSACTION WILL PROVIDE SUFFICIENT CASH TO FUND OPERATIONS INTO 2020 Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.