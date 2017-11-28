FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Independent Bank Group To Acquire Integrity Bancshares
Sections
Featured
Bitcoin tops $10,000, 10-fold increase in 2017
Business
Bitcoin tops $10,000, 10-fold increase in 2017
As West frowns on Putin, Russians learn the military way
The Wider Image
As West frowns on Putin, Russians learn the military way
EU's Barnier hopes to report on Brexit bill soon
EU's Barnier hopes to report on Brexit bill soon
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Mergers & Acquisitons - Americas
November 28, 2017 / 9:24 PM / Updated 14 hours ago

BRIEF-Independent Bank Group To Acquire Integrity Bancshares

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 28 (Reuters) - Independent Bank Group Inc:

* INDEPENDENT BANK GROUP, INC. TO ACQUIRE INTEGRITY BANCSHARES, INC.

* INDEPENDENT BANK GROUP INC - INDEPENDENT BANK GROUP TO PAY CASH IN AGGREGATE AMOUNT OF $31.6 MILLION TO SHAREHOLDERS AND OPTION HOLDERS OF INTEGRITY​

* INDEPENDENT BANK GROUP INC - ‍MERGER HAS BEEN APPROVED BY BOARDS OF DIRECTORS OF BOTH COMPANIES​

* INDEPENDENT BANK GROUP - ‍UNDER TERMS, CO TO ISSUE 2.07 MILLION SHARES OF CO‘S COMMON STOCK, PAY CASH IN AMOUNT OF $31.6 MILLION TO SHAREHOLDERS OF INTEGRITY​ Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.