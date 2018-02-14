FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Brexit
The Trump Effect
Aerospace
Winter Olympics
Technology
Environment
Entertainment
The Wider Image
Consumer Products & Retail News
February 14, 2018 / 10:22 AM / 2 days ago

BRIEF-India's Infibeam Incorporation Dec Qtr Consol Profit Rises

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 14 (Reuters) - India’s Infibeam Incorporation Ltd :

* DEC QUARTER CONSOL NET PROFIT 286.1 MILLION RUPEES VERSUS PROFIT 127.1 MILLION RUPEES YEAR AGO

* SAYS APPROVED ‍INTERIM DIVIDEND OF 0.10 RUPEES PER EQUITY SHARE​

* DEC QUARTER CONSOL REVENUE FROM OPERATIONS 2.13 BILLION RUPEES VERSUS 1.03 BILLION RUPEES YEAR AGO

* INFIBEAM INCORPORATION-APPROVED ‍PREFERENTIAL ISSUE OF WARRANTS ​TO CORPORATES OTHER THAN PROMOTERS WORTH UP TO 400 MILLION RUPEES Source text - bit.ly/2Cl0isp Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.