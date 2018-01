Jan 17 (Reuters) - Jubilant Life Sciences Ltd:

* DEC QUARTER CONSOL NET PROFIT 2.13 BILLION RUPEES VERSUS PROFIT OF 1.19 BILLION RUPEES LAST YEAR

* DEC QUARTER TOTAL REVENUE FROM OPERATIONS 20.68 BILLION RUPEES VERSUS 14.92 BILLION RUPEES LAST YEAR Source text - bit.ly/2mGv49d Further company coverage: