BRIEF-India's SBI sees stressed assets portfolio falling

Feb 9 (Reuters) - State Bank Of India Chairman Rajnish Kumar On A Conference Call After Q3 Results:
* Q3 IS DISAPPOINTING BUT GOING FORWARD THERE IS A LOT OF OPTIMISM
* 90 PERCENT OF THE BAD LOAN ADDITIONS IN Q3 WERE FROM WATCH LIST
* WATCH LIST FOR POTENTIAL TROUBLED LOANS AT 108.34 BILLION RUPEES AS ON DATE
* HAS LOAN EXPOSURE OF 780 BILLION RUPEES TO BORROWERS ORDERED BY CENTRAL BANKS FOR BANKRUPTCY PROCEEDINGS
* EXPECT RESOLUTIONS BY APRIL FOR BORROWERS IN CENTRAL BANK‘S FIRST LIST FOR BANKRUPTCY PROCEEDINGS, HAS EXPOSURE OF 440 BILLION RUPEES TO THOSE COS
* HAS PROVIDED FOR ALMOST 60 PERCENT FOR BORROWERS IN BANKRUPTCY COURT
* STRESSED ASSETS PORTFOLIO IS CONSISTENTLY COMING DOWN AND WILL COME DOWN FURTHER
* 14 PERCENT OF LOANS ARE ON BASE RATE, DOESN‘T EXPECT SIGNIFICANT IMPACT FROM POSSIBLE RBI RULE CHANGE
* EXPECTS INTEREST INCOME TO IMPROVE, LOOKING AT BETTER MARGINS IN FY19 Further company coverage: (Mumbai newsroom)