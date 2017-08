July 28 (Reuters) - Indofood Sukses Makmur Tbk Pt

* PT indofood Sukses Makmur TBK H1 net profit 2.27 trillion rupiah ($170.5 million) versus H1 2016 2.23 trillion rupiah Source: Kompas Daily newspaper Further company coverage: ($1 = 13,317.0000 rupiah) (Reporting By Ed Davies; Editing by Richard Pullin)