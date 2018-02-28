BRIEF-Informa Full-Year Adjusted Operating Profit Rises 31.3 Pct

Feb 28 (Reuters) - INFORMA PLC:
* FY ADJUSTED OPERATING PROFIT GROWTH: +31.3% TO £545.5M (2016: £415.6M)
* “WELL PLACED TO CONTINUE DELIVERING IMPROVING GROWTH... DESPITE ONGOING MACRO AND GEO-POLITICAL UNCERTAINTY IN SOME REGIONS OF WORLD”
* WILL CONTINUE TO INVEST IN ITS PRODUCTS AND CUSTOMER PLATFORMS, ALONGSIDE FURTHER INTERNATIONAL EXPANSION
* 2018 WILL BE A YEAR OF GROWTH CONTINUATION, WITH A TARGET TO IMPROVE GROUP UNDERLYING REVENUE GROWTH TO MORE THAN +3.5%
* INFORMA- IN BUSINESS INTELLIGENCE, POSITIONS FOR CONTINUED IMPROVEMENT IN 2018 TOWARDS DIVISIONAL TARGET OF MORE THAN +3% UNDERLYING REVENUE GROWTH
* KNOWLEDGE AND NETWORKING UNIT WELL POSITIONED FOR POSITIVE GROWTH MOMENTUM THROUGH 2018
* PENTON DEAL SYNGERGIES EXPECTED TO RISE TO AN ANNUALISED LEVEL OF $22.5M IN 2018 Source text for Eikon: Further company coverage: