FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Innogy Acquires U.S. Onshore Wind Pipeline Of More Than Two Gigawatts
Sections
Featured
North Korea likely to pursue talks, says South
North Korea likely to pursue talks, says South
North Korea likely to pursue talks, says South
North Korea likely to pursue talks, says South
North Korea likely to pursue talks, says South
North Korea likely to pursue talks, says South
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Financials
December 22, 2017 / 7:01 AM / 4 days ago

BRIEF-Innogy Acquires U.S. Onshore Wind Pipeline Of More Than Two Gigawatts

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 22 (Reuters) - Innogy:

* SAYS ACQUIRES ONSHORE WIND PIPELINE OF MORE THAN TWO GIGAWATTS

* SAYS CONTRACT WITH TERRA FIRMA CAPITAL PARTNERS MAKES INNOGY SOLE OWNER OF EVERPOWER’S WIND ONSHORE DEVELOPMENT BUSINESS

* SAYS TRANSACTION INTENDED TO BE CLOSED IN THE SECOND QUARTER OF 2018

* SAYS ALL PARTIES HAVE AGREED TO MAINTAIN CONFIDENTIALITY REGARDING THE PURCHASE PRICE.

* SAYS ACQUISITION COVERS MORE THAN 20 ONSHORE WIND PROJECTS ACROSS SEVEN U.S. STATES Source text here Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.