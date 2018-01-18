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January 18, 2018 / 11:44 AM / a day ago

BRIEF-Insteel Industries Q1 Earnings Per Share $0.42

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 18 (Reuters) - Insteel Industries Inc:

* INSTEEL INDUSTRIES REPORTS FIRST QUARTER 2018 RESULTS

* Q1 EARNINGS PER SHARE $0.42

* Q1 SALES $97.7 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $94.9 MILLION

* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.22 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* - ‍CAPITAL OUTLAYS FOR FISCAL 2018 ARE EXPECTED TO TOTAL UP TO $21.0 MILLION​

* INSTEEL - ENCOURAGED BY IMPROVING DEMAND TRENDS DURING Q1 FOLLOWING WEAKNESS EXPERIENCED OVER SECOND HALF OF FISCAL 2017

* - FIRST-QUARTER RESULTS WERE UNFAVORABLY IMPACTED BY NARROWER SPREADS BETWEEN SELLING PRICES AND RAW MATERIAL COSTS

* INSTEEL INDUSTRIES - “‍AS WE MOVE INTO Q2, HOWEVER, WE EXPECT OUR RESULTS WILL BE AFFECTED BY USUAL WEATHER-RELATED SLOWDOWN IN CONSTRUCTION ACTIVITY”

* INSTEEL INDUSTRIES - FOR REMAINDER OF FISCAL 2018, LEADING INDICATORS FOR CONSTRUCTION SECTOR ARE SIGNALING CONTINUED GROWTH Source text for Eikon: Further company coverage:

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