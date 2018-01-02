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#Financials
January 2, 2018 / 10:51 PM / Updated 15 hours ago

BRIEF-Insurance Australia Group Finalises 2018 Catastrophe Reinsurance

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 3 (Reuters) - Insurance Australia Group Ltd:

* IAG FINALISES 2018 CATASTROPHE REINSURANCE

* PROGRAM HAS BEEN CONSTRUCTED IN A SIMILAR MANNER TO PRIOR YEARS AND PROVIDES UP TO $8 BILLION GROSS REINSURANCE PROTECTION

* PROGRAM COVERS ALL TERRITORIES IN WHICH IAG OPERATES, WITH EXCEPTION OF ITS JOINT VENTURE INTEREST IN INDIA

* EXPERIENCED MODEST UPWARDS PRESSURE ON LIKE-FOR-LIKE REINSURANCE RATES DURING RENEWAL PROCESS

* COMBINATION OF CATASTROPHE COVERS IN PLACE AT 1 JAN RESULTS IN POST-QUOTA SHARE FIRST EVENT RETENTIONS OF $169 MILLION FOR AUSTRALIA

* PROGRAM HAS BEEN PLACED TO EXTENT OF 67.5% (2017: 80%) Source text for Eikon: Further company coverage:

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