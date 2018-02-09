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February 9, 2018 / 2:03 PM / Updated 21 hours ago

BRIEF-Insurer AIG to take more "predictable" approach to 2018 reinsurance-CEO

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 9 (Reuters) - American International Group:

* CEO SAYS INSURER WILL BE “A PREDICTABLE BUYER OF REINSURANCE” IN FUTURE - CONF CALL

* CFO EXPECTS ADJUSTED TAX RATE FOR 2018 OF ABOUT 21 PERCENT TO 22 PERCENT FOR 2018

* CFO SAYS EXPECTS CASH RETURNS IN HIGH SINGLE DIGIT RANGE FROM VALIDUS HOLDINGS ACQUISITION

* EXEC EXPECTS 2018 PREMIUM VOLUME TO BE RELATIVELY FLAT WITH 2017 LEVELS

* EXEC SAYS WILL TAKE A “MORE STRATEGIC APPROACH TO REINSURANCE” INVOLVING SMALLER NET LINES IN PROPERTY, CASUALTY

* EXEC SAYS TAX RATE CHANGE DOES NOT AFFECT FOREIGN TAX CREDITS, WHICH IT EXPECTS TO FULLY USE BEFORE THEY EXPIRE

* EXEC EXPECTS 2018 NET INVESTMENT INCOME FOR CORE INSURANCE BUSINESSES AND LEGACY PORTFOLIOS TO BE ABOUT $13 BILLION, ASSUMING 6 PERCENT TO 8 PERCENT RETURNS Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting by Suzanne Barlyn)

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