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January 8, 2018 / 11:54 AM / a day ago

BRIEF-Integra Lifesciences Announces Preliminary Q4 Earnings Per Share View $0.55, Revenue View $351.0

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 8 (Reuters) - Integra Lifesciences Holdings Corp :

* - ‍ORGANIC REVENUE GROWTH IN Q4 IS EXPECTED TO BE ABOUT 5.5%, ABOVE COMPANY‘S IMPLIED GUIDANCE OF ABOUT 4%​

* - ‍IS STILL EVALUATING IMPACT OF TAX CUTS AND JOBS ACT OF 2017 ON ITS GAAP FINANCIAL RESULTS​

* INTEGRA LIFESCIENCES ANNOUNCES PRELIMINARY FOURTH QUARTER 2017 FINANCIAL RESULTS

* SEES Q4 2017 REVENUE ABOUT $365 MILLION

* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.55, REVENUE VIEW $351.0 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* INTEGRA LIFESCIENCES-Q4 2017 ADJUSTED EPS, EXCLUDING IMPACT FROM TAX CUTS,JOBS ACT OF 2017,TO EXCEED HIGH-END OF PREVIOUS GUIDANCE RANGE OF $0.53 TO $0.57 Source text for Eikon: Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)

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