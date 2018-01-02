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BRIEF-Interactive Brokers Group Reports Brokerage Metrics For December 2017
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#Financials
January 2, 2018 / 5:30 PM / Updated 21 hours ago

BRIEF-Interactive Brokers Group Reports Brokerage Metrics For December 2017

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 2 (Reuters) - Interactive Brokers Group Inc:

* INTERACTIVE BROKERS GROUP REPORTS BROKERAGE METRICS AND OTHER FINANCIAL INFORMATION FOR DECEMBER 2017, INCLUDES REG.-NMS EXECUTION STATISTICS

* INTERACTIVE BROKERS GROUP INC - 699 THOUSAND DAILY AVERAGE REVENUE TRADES FOR DEC 2017, 18% HIGHER THAN PRIOR YEAR AND 12% LOWER THAN PRIOR MONTH

* INTERACTIVE BROKERS - DEC.-ENDING CLIENT EQUITY OF $124.8 BILLION, UP 46 PERCENT

* INTERACTIVE BROKERS GROUP INC - DEC 2017 ENDING CLIENT MARGIN LOAN BALANCES OF $29.5 BILLION, UP 52%

* INTERACTIVE BROKERS GROUP - 483 THOUSAND CLIENT ACCOUNTS FOR DEC 2017, 25% HIGHER THAN PRIOR YEAR & 2% HIGHER THAN PRIOR MONTH

* INTERACTIVE BROKERS - DEC ENDING CLIENT CREDIT BALANCES OF $47.1 BILLION, 13% HIGHER THAN PRIOR YEAR AND EVEN WITH PRIOR MONTH Source text for Eikon: Further company coverage:

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