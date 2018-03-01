FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Brexit
Reuters Investigates
Technology
Sport
Environment
Science
Entertainment
Health
Financials
March 1, 2018 / 7:05 PM / Updated 13 hours ago

BRIEF-Interactive Brokers Group Says ‍1.02 Million DARTS In Feb, 50% Higher Than Prior Year

Reuters Staff

1 Min Read

March 1 (Reuters) - Interactive Brokers Group Inc:

* INTERACTIVE BROKERS GROUP REPORTS BROKERAGE METRICS AND OTHER FINANCIAL INFORMATION FOR FEBRUARY 2018, INCLUDES REG.-NMS EXECUTION STATISTICS

* INTERACTIVE BROKERS GROUP INC - IN FEB, ENDING CLIENT EQUITY OF $130.5 BILLION, 40% HIGHER THAN PRIOR YEAR AND 3% LOWER THAN PRIOR MONTH

* INTERACTIVE BROKERS GROUP INC - ‍1.02 MILLION DAILY AVERAGE REVENUE TRADES IN FEB, 50% HIGHER THAN PRIOR YEAR AND 13% HIGHER THAN PRIOR MONTH​

* INTERACTIVE BROKERS GROUP - ‍FEB ENDING CLIENT MARGIN LOAN BALANCES OF $28.0 BILLION, 44% HIGHER THAN PRIOR YEAR

* INTERACTIVE BROKERS GROUP INC - ‍ENDING CLIENT CREDIT BALANCES OF $47.5 BILLION IN FEB, 10% HIGHER THAN PRIOR YEAR

* INTERACTIVE BROKERS GROUP INC - ‍508,000 CLIENT ACCOUNTS IN FEB, 28% HIGHER THAN PRIOR YEAR AND 2% HIGHER THAN PRIOR MONTH​

* INTERACTIVE BROKERS GROUP INC - ‍476 ANNUALIZED AVERAGE CLEARED DARTS PER CLIENT ACCOUNT IN FEB​ Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.