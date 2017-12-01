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BRIEF-Interactive Brokers Reports 795,000 DARTs In Nov, Up 9 Pct
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December 1, 2017 / 6:09 PM / a day ago

BRIEF-Interactive Brokers Reports 795,000 DARTs In Nov, Up 9 Pct

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 1 (Reuters) - Interactive Brokers Group Inc:

* INTERACTIVE BROKERS GROUP REPORTS BROKERAGE METRICS AND OTHER FINANCIAL INFORMATION FOR NOVEMBER 2017, INCLUDES REG.-NMS EXECUTION STATISTICS

* IN NOV, 474 THOUSAND CLIENT ACCOUNTS, 25 PCT HIGHER THAN PRIOR YEAR AND 2 PCT HIGHER THAN PRIOR MONTH

* 795 THOUSAND DARTS IN NOV, UP 9 PERCENT

* IN NOV, ENDING CLIENT MARGIN LOAN BALANCES OF $27.1 BILLION, 51 PCT HIGHER THAN PRIOR YEAR AND 7 PCT HIGHER THAN PRIOR MONTH

* ENDING CLIENT EQUITY OF $121.6 BILLION IN NOV, UP 44 PERCENT

* IN NOV, ENDING CLIENT CREDIT BALANCES OF $47.3 BILLION, 12 PCT HIGHER THAN PRIOR YEAR Source text for Eikon: Further company coverage:

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