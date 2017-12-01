BRIEF-Interactive Brokers Reports 795,000 DARTs In Nov, Up 9 Pct

Dec 1 (Reuters) - Interactive Brokers Group Inc:
* INTERACTIVE BROKERS GROUP REPORTS BROKERAGE METRICS AND OTHER FINANCIAL INFORMATION FOR NOVEMBER 2017, INCLUDES REG.-NMS EXECUTION STATISTICS
* IN NOV, 474 THOUSAND CLIENT ACCOUNTS, 25 PCT HIGHER THAN PRIOR YEAR AND 2 PCT HIGHER THAN PRIOR MONTH
* IN NOV, ENDING CLIENT MARGIN LOAN BALANCES OF $27.1 BILLION, 51 PCT HIGHER THAN PRIOR YEAR AND 7 PCT HIGHER THAN PRIOR MONTH
* ENDING CLIENT EQUITY OF $121.6 BILLION IN NOV, UP 44 PERCENT
* IN NOV, ENDING CLIENT CREDIT BALANCES OF $47.3 BILLION, 12 PCT HIGHER THAN PRIOR YEAR Source text for Eikon: Further company coverage: