BRIEF-Interactive Brokers Reports Brokerage Metrics For January

Feb 1 (Reuters) - Interactive Brokers Group Inc:
* INTERACTIVE BROKERS GROUP REPORTS BROKERAGE METRICS AND OTHER FINANCIAL INFORMATION FOR JANUARY 2018, INCLUDES REG.-NMS EXECUTION STATISTICS
* INTERACTIVE BROKERS - IN JAN, 903,000 DAILY AVERAGE REVENUE TRADES, 40% HIGHER THAN PRIOR YEAR AND 29% HIGHER THAN PRIOR MONTH
* INTERACTIVE BROKERS GROUP INC - IN JAN, ENDING CLIENT EQUITY OF $133.9 BILLION, 50% HIGHER THAN PRIOR YEAR
* INTERACTIVE BROKERS GROUP INC - IN JAN, 497,000 CLIENT ACCOUNTS, 27% HIGHER THAN PRIOR YEAR AND 3% HIGHER THAN PRIOR MONTH
* INTERACTIVE BROKERS GROUP INC - IN JAN ENDING CLIENT CREDIT BALANCES OF $48.1 BILLION, 13% HIGHER THAN PRIOR YEAR
* INTERACTIVE BROKERS GROUP INC - IN JAN, ENDING CLIENT MARGIN LOAN BALANCES OF $30.1 BILLION, 61% HIGHER THAN PRIOR YEAR Source text for Eikon: Further company coverage: