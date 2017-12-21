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BRIEF-International Seaways Announces Agreement To Acquire Six VLCCs
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#Mergers & Acquisitons - Americas
December 21, 2017 / 12:40 PM / 5 days ago

BRIEF-International Seaways Announces Agreement To Acquire Six VLCCs

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 21 (Reuters) - International Seaways Inc:

* INTERNATIONAL SEAWAYS ANNOUNCES AGREEMENT TO ACQUIRE SIX VLCCS

* INTERNATIONAL SEAWAYS INC - ‍PURCHASE PRICE FOR SIX-VESSEL ACQUISITION IS $434 MILLION, INCLUSIVE OF ASSUMED DEBT.​

* INTERNATIONAL SEAWAYS INC - ‍IN CONNECTION WITH TRANSACTION, CO TO ASSUME DEBT CURRENTLY SECURED BY ACQUIRED VESSELS​

* INTERNATIONAL SEAWAYS- TO BUY HOLDING COMPANIES FOR 6 300,000 DWT VLCCS FROM EURONAV NV IN CONNECTION WITH EURONAV‘S ACQUISITION OF GENER8 MARITIME

* INTERNATIONAL SEAWAYS INC - ‍DEBT CURRENTLY SECURED BY ACQUIRED VESSELS CONSISTS $311 MILLION CREDIT FACILITY​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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