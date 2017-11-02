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BRIEF-Intershop Communications 9-mth net loss shrinks to EUR 16,000​
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#Technology, Media and Telecommunications
November 2, 2017 / 7:19 AM / in a day

BRIEF-Intershop Communications 9-mth net loss shrinks to EUR 16,000​

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 2 (Reuters) - INTERSHOP COMMUNICATIONS AG:

* 9-MONTH ‍CONSOLIDATED REVENUES CLIMB 7% TO EUR 26.4 MILLION (PREVIOUS YEAR: EUR 24.7 MILLION)​

* 9-MONTH ‍EBIT OF EUR 0.2 MILLION (PREVIOUS YEAR: EUR -2.0 MILLION)​

* 9-MONTH EBITDA OF EUR 2.1 MILLION (PREVIOUS YEAR: EUR -0.2 MILLION)​

* ‍CONTINUES TO PROJECT MODERATELY HIGHER REVENUES AND BALANCED EBIT FOR FULL YEAR 2017​

* 9-MONTH ‍NET RESULT AMOUNTED TO EUR -16,000 (PREVIOUS YEAR: EUR -2.4 MILLION)​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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