BRIEF-Intrepid Potash Reports Qtrly Adjusted Loss Per Share of $0.03‍​

Feb 27 (Reuters) - Intrepid Potash Inc:
* REG-INTREPID POTASH ANNOUNCES FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2017 RESULTS
* QTRLY AND FY NET LOSS BENEFITED FROM A $2.7 MILLION TAX BENEFIT RELATED TO MONETIZATION OF AN ALTERNATIVE MINIMUM TAX CARRYBACK
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $-0.00 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* Q4 POTASH PRODUCTION INCREASED 10 PERCENT COMPARED TO Q4 2016 DUE TO INCREASED RUNTIME AT THE WENDOVER FACILITY
* QTRLY ADJUSTED LOSS PER SHARE $0.03 Source text for Eikon: Further company coverage: