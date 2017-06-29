BRIEF-Inventiva announces new compelling data on Odiparcil/IVA336

June 29 (Reuters) - INVENTIVA SA:
* INVENTIVA ANNOUNCES NEW COMPELLING DATA ON ODIPARCIL/IVA336 TO BE PRESENTED AT MPS SOCIETY NATIONAL CONFERENCE
* CONFIRMATION OF POTENTIAL TO BE FIRST ORALLY AVAILABLE SUBSTRATE REDUCTION THERAPY FOR MPS VI PATIENTS
* PHASE IIA IMPROVES CLINICAL STUDY SCHEDULED TO BEGIN BEFORE YEAR END 2017
* PROFESSOR HENDRIKSZ WILL ALSO PRESENT DESIGN OF PLANNED PHASE IIA IMPROVES (IMPROVE MPS TREATMENT) CLINICAL STUDY
* PHASE IIA IMPROVES CLINICAL STUDY IS EXPECTED TO ENROLL ITS FIRST PATIENT BEFORE YEAR END Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)