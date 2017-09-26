BRIEF-Inventiva H1 net loss widens to 9.8 million euros

Sept 26 (Reuters) - INVENTIVA SA:
* ON TRACK TO COMPLETE ENROLMENT IN SYSTEMIC SCLEROSIS (SSC) TRIAL (FASST) FOR LANIFIBRANOR BY Q4 2017
* FIRST PATIENT RECRUITMENT FOR ODIPARCIL PHASE IIA CLINICAL TRIAL (IMPROVES) IN MPS VI PLANNED BY Q4 2017
* H1 NET LOSS EUR 9.8 MILLION VERSUS EUR LOSS OF EUR 4.1 MILLION YEAR AGO
* H1 OPERATING LOSS EUR 11.4 MILLION VERSUS LOSS OF EUR 6.6 MILLION YEAR AGO
* AT JUNE 30, 2017, IT HELD EUR 64.4 MILLION IN CASH AND CASH EQUIVALENTS, COMPARED WITH EUR 24.8 MILLION AT DECEMBER 31, 2016
* IN 2018 EXPECTS RESULTS OF PHASE IIB FASST STUDY OF LANIFIBRANOR IN SSC
* IN 2018 EXPECTS RESULTS OF 2-YEAR CARCINOGENICITY STUDY WITH LANIFIBRANOR
* IN 2018 EXPECTS TO COMPLETE ENROLLMENT OF PHASE IIB NATIVE STUDY IN NASH
* IN 2018 EXPECTS RESULTS OF PHASE IIA IMPROVES STUDY OF ODIPARCIL IN MPS VI
* EXPECTS COMPLETE ENROLLMENT OF PHASE IIB FASST STUDY OF LANIFIBRANOR IN SSC IN H2 2017
* IN H2 2017: OPENING OF NEW CLINICAL SITES FOR PHASE IIB NATIVE CLINICAL TRIAL OF LANIFIBRANOR IN NASH
* EXPECTS RESULTS OF BIOMARKER STUDY FOR ODIPARCIL IN H2 2017
* IN H2 2017: BEGIN ENROLMENT FOR PHASE IIA IMPROVES STUDY OF ODIPARCIL IN PATIENTS WITH MPS VI
* FIRST-HALF 2017 PROFIT ON ORDINARY ACTIVITIES OF EUR 2.7 MILLION INCLUDED HIGHER SERVICE REVENUES Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)