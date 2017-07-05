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BRIEF-Inventiva revenues for H1 2017 totaled 2.7 million euros
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July 5, 2017 / 5:25 PM / a month ago

BRIEF-Inventiva revenues for H1 2017 totaled 2.7 million euros

Reuters Staff

1 Min Read

July 5 (Reuters) - INVENTIVA SA:

* INVENTIVA'S REVENUES FOR FIRST HALF OF 2017 TOTALED EUR 2.7 MILLION

* AS OF JUNE 30, 2017, INVENTIVA'S CASH AND CASH EQUIVALENTS STOOD AT EUR 64 MILLION

* ENROLLMENT IN PHASE IIB NATIVE STUDY IS PROGRESSING BUT IS RUNNING BEHIND ORIGINAL SCHEDULE

* RESULTS FROM PHASE IIB TRIAL INVESTIGATING IVA337 ARE NOW ANTICIPATED EARLY 2019, VERSUS PREVIOUS EXPECTATION OF MID-2018

* DATA PRESENTED AT 2017 INTERNATIONAL LIVER CONGRESS SUPPORT POTENTIAL OF IVA337 AS A TREATMENT FOR NASH

* PHASE IIA IMPROVES STUDY TO BEGIN ENROLLMENT BEFORE YEAR END 2017 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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