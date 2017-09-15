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BRIEF-Investec ‍says ‍HY revenue is expected to be ahead of prior period​
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September 15, 2017 / 7:51 AM / in a month

BRIEF-Investec ‍says ‍HY revenue is expected to be ahead of prior period​

Reuters Staff

1 Min Read

Sept 15 (Reuters) - INVESTEC PLC:

* ‍FIRST HALF OF GROUP‘S FINANCIAL YEAR CONTINUED TO SEE MACRO UNCERTAINTY IN ITS KEY OPERATING GEOGRAPHIES​

* ‍WEALTH & INVESTMENT BUSINESS IS EXPECTED TO REPORT HY RESULTS COMFORTABLY AHEAD OF PRIOR PERIOD​

* SPECIALIST BANKING BUSINESS IS EXPECTED TO REPORT HY RESULTS AHEAD OF PRIOR PERIOD

* HY ‍OPERATING PROFIT IS EXPECTED TO BE COMFORTABLY AHEAD OF PRIOR PERIOD​

* ‍HY REVENUE IS EXPECTED TO BE AHEAD OF PRIOR PERIOD​

* ‍HY RECURRING INCOME AS A PERCENTAGE OF TOTAL OPERATING INCOME IS EXPECTED TO BE APPROXIMATELY 75%​

* ‍UNCERTAINTY EXPECTED TO CONTINUE INTO SECOND HALF OF GROUP‘S FINANCIAL YEAR​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)

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