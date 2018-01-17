BRIEF-Investeringsselskabet Luxor Q4 Pre-tax Profit Down At DKK 4.9 Million

Jan 17 (Reuters) - INVESTERINGSSELSKABET LUXOR A/S :
* BASIC EARNINGS FOR FINANCIAL YEAR 2016/17 AMOUNT TO DKK 24.9 MILLION (DKK 31.1 MILLION)
* PROPOSES TO GENERAL MEETING THAT DIVIDEND OF DKK 22 MILLION (DKK 25 MILLION) BE DISTRIBUTED
* GROUP‘S RESULTS BEFORE TAX FOR FY SHOW A PROFIT OF DKK 27.4 MILLION (DKK 29.1 MILLION)
* FOR 2017/18, BASIC EARNINGS IN LINE WITH FINANCIAL YEAR 2016/17 ARE EXPECTED
* BASIC EARNINGS FOR Q4 AMOUNT TO DKK 6.0 MILLION (DKK 6.8 MILLION).
* RESULTS BEFORE TAX FOR Q4 OF 2017 SHOW A PROFIT OF DKK 4.9 MILLION (DKK 9.7 MILLION) Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)