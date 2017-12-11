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BRIEF-Ionis Pharma Says Roche Has Exercised Option To License IONIS-HTT(Rx)
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December 11, 2017 / 12:14 PM / a day ago

BRIEF-Ionis Pharma Says Roche Has Exercised Option To License IONIS-HTT(Rx)

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 11 (Reuters) - Ionis Pharmaceuticals Inc:

* IONIS PHARMACEUTICALS LICENSES IONIS-HTT RX TO PARTNER FOLLOWING SUCCESSFUL PHASE 1/2A STUDY IN PATIENTS WITH HUNTINGTON‘S DISEASE

* IONIS PHARMA SAYS ROCHE HAS EXERCISED OPTION TO LICENSE IONIS-HTT(RX)

* IONIS PHARMACEUTICALS INC - ROCHE WILL NOW BE RESPONSIBLE FOR ALL DEVELOPMENT AND COMMERCIAL ACTIVITIES FOR IONIS-HTT(RX)

* IONIS PHARMACEUTICALS INC - IN CONJUNCTION WITH DECISION TO LICENSE IONIS-HTT(RX), IONIS EARNED A $45 MILLION LICENSE FEE FROM ROCHE. Source text for Eikon: Further company coverage:

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