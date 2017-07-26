FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
9 days ago
BRIEF-Ipsos H1 net attributable profit drops to 21.6 million euros
#Brexit
#Economy
#Trump
#Venezuela
#NorthKorea
#Environment
#Sport
Sections
Featured
Grand jury issues subpoenas in connection with Trump Jr., Russian lawyer meeting
The Trump White House
Grand jury issues subpoenas in connection with Trump Jr., Russian lawyer meeting
RBS makes first-half profit as recovery gathers pace
RBS makes first-half profit as recovery gathers pace
Grand jury issues subpoenas in connection with Trump Jr., Russian lawyer meeting
The Trump White House
Grand jury issues subpoenas in connection with Trump Jr., Russian lawyer meeting
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Technology, Media and Telecommunications
July 26, 2017 / 4:28 PM / 9 days ago

BRIEF-Ipsos H1 net attributable profit drops to 21.6 million euros

Reuters Staff

1 Min Read

July 26 (Reuters) - Ipsos SA

* REVENUE FOR FIRST-HALF 2017 WAS EUR 833.8 MILLION, ALMOST EQUIVALENT TO THAT PUBLISHED FOR FIRST-HALF 2016 OF EUR 833.6 MILLION

* H1 NET PROFIT (ATTRIBUTABLE TO GROUP), STANDS AT EUR 21.6 MILLION VERSUS EUR 35.2 MILLION IN FIRST HALF 2016

* H1 OPERATING INCOME EUR 50.7 MILLION VERSUS EUR 53.8 MILLION YEAR AGO

* H1 REVENUE EUR 833.8 MILLION VERSUS EUR 833.6 MILLION YEAR AGO

* SAYS 2016/2017 COMPARISON BASE WILL BE MORE FAVOURABLE IN SECOND HALF OF YEAR, PARTICULARLY TOWARDS END OF YEAR Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.