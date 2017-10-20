FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-IQE says on track to deliver full year expectations
Sections
Featured
U.S. businesses cash in by selling donated bodies
Special Report
Reuters investigates
U.S. businesses cash in by selling donated bodies
How will higher Bank of England rates affect Britain's economy?
economy
How will higher Bank of England rates affect Britain's economy?
Recovering from severe malnutrition in Yemen
the wider image
Recovering from severe malnutrition in Yemen
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Technology, Media and Telecommunications
October 20, 2017 / 6:27 AM / 5 days ago

BRIEF-IQE says on track to deliver full year expectations

Reuters Staff

1 Min Read

Oct 20 (Reuters) - IQE Plc:

* ‍RECENTLY ENGAGED SERVICES OF TAX FIRM TO ASSIST WITH A ROUTINE US TAX FILING FOR YEAR ENDED 2016​

* ‍UNEXPECTEDLY, EXERCISE HAS IDENTIFIED TAXES DUE IN US RELATING TO PROFITS OF AN OVERSEAS SUBSIDIARY FOR YEARS ENDING 2013, 2014, 2015 AND 2016​

* ‍FIRM HAS ESTIMATED TAX DUE AS ABOUT £4.2M, AND IS IN PROCESS OF CALCULATING ACTUAL AMOUNT, WHICH MAY TAKE UP TO 4 WEEKS​

* ‍IQE HAS ALSO ACCRUED INTEREST DUE OF UP TO £0.4M​

* ‍IT IS BELIEVED THAT NO SIMILAR TAX LIABILITY ARISES IN 2017​

* ‍THERE IS NO IMPACT, OR ADDITIONAL TAX PAYABLE, ON EXPECTED TRADING RESULTS FOR 2017​

* ‍GROUP IS ON TRACK TO DELIVER FULL YEAR EXPECTATIONS, INCLUDING THAT OF NET DEBT​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Bengaluru Newsroom: +91 80 6749 1136)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.