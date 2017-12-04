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December 4, 2017 / 9:50 PM / Updated 11 hours ago

BRIEF-Italy's Carige picks Chenavari for Creditis unit sale

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 4 (Reuters) - Italy’s Banca Carige says:

* IT HAS PICKED CHENAVARI INVESTMENT MANAGERS FOR EXCLUSIVE TALKS FOR SALE OF ITS CREDITIS UNIT

* CHENAVARI INVESTMENT MANAGERS SIGNED FIRST ALLOCATION COMMITMENT WITH EQUITA SIM FOR UP TO 40 MILLION EUROS

* IT EXPECTS TO FINALISE CREDITIS SALE BY DEC. 6

* IT HAS AGREED TO SELL 1.2 BILLION EURO BAD LOAN PORTFOLIO AND DEBT SERVICING PLATFORM TO ITALY‘S CREDITO FONDIARIO

* BONDHOLDERS GENERALI, INTESA SANPAOLO VITA, UNIPOL SAI TO SUBSCRIBE TO CAPITAL INCREASE FOR A TOTAL OF 45 MILLION EUROS Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting by Milan newsroom; Editing by Kevin Liffey)

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