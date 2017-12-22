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BRIEF-Italy's Mediaset says net cost for 2018 World Cup around 40-45 mln euros
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#Technology, Media and Telecommunications
December 22, 2017 / 11:42 AM / 4 days ago

BRIEF-Italy's Mediaset says net cost for 2018 World Cup around 40-45 mln euros

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 22 (Reuters) - Italy’s private broadcaster Mediaset:

* CHIEF EXECUTIVE PIER SILVIO BERLUSCONI SAYS WINNING TV RIGHTS FOR 2018 WORLD CUP DESTINED TO BOOST REVENUES BOTH IN ITALY AND SPAIN

* CEO SAYS OVERALL COST OF INVESTMENT FOR 2018 WORLD CUP IS AROUND 40-45 MILLION EUROS, INCLUDING COST OF TV RIGHTS AND THOSE LINKED TO RESCHEDULING PROGRAMMES

* CHIEF EXECUTIVE OF ADVERTISING UNIT PUBLITALIA STEFANO SALA SAYS GROUP ADVERTISING SALES IN ITALY WILL BE POSITIVE AT THE END OF THE YEAR

* SALA SAYS GROUP WILL GO ABOVE ITS 2020 ADVERTISING MARKET SHARE TARGET OF 39 PERCENT ALREADY IN 2018. Further company coverage: (Reporting by Milan newsroom)

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