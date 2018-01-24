FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Brexit
Economy
Davos
Markets
The Trump Effect
Reuters Backstory
Autos
Sport
Entertainment
#Consumer Products & Retail News
January 24, 2018 / 7:25 AM / a day ago

BRIEF-J D Wetherspoon Says Q2 ‍like-For-Like Sales Increased By 6.0 Pct

Reuters Staff

2 Min Read

Jan 24 (Reuters) - J D Wetherspoon Plc:

* Q2 ‍LIKE-FOR-LIKE SALES INCREASED BY 6.0% AND TOTAL SALES BY 4.3%

* ‍AS A RESULT OF BETTER-THAN-EXPECTED SALES, YEAR-TO-DATE UNDERLYING PROFIT BEFORE TAX IS SLIGHTLY AHEAD OF OUR EXPECTATIONS​

* ‍INTEND TO OPEN APPROXIMATELY 10 PUBS IN CURRENT FINANCIAL YEAR​​

* ‍NET DEBT, AT END OF FINANCIAL YEAR, IS CURRENTLY EXPECTED TO BE AROUND £30M HIGHER THAN LEVEL AT LAST FINANCIAL YEAR END​

* ‍IN YEAR TO DATE (25 WEEKS TO 21 JANUARY 2018), LIKE-FOR-LIKE SALES INCREASED BY 6.0% AND TOTAL SALES BY 4.3%​

* ‍NET DEBT, AT END OF THIS FINANCIAL YEAR, IS CURRENTLY EXPECTED TO BE AROUND £30M HIGHER THAN LEVEL AT LAST FINANCIAL YEAR END​

* ‍IN YEAR TO DATE (25 WEEKS TO 21 JANUARY 2018), LIKE-FOR-LIKE SALES INCREASED BY 6.0% AND TOTAL SALES BY 4.3%​

* ‍CURRENTLY ANTICIPATE A SLIGHTLY IMPROVED TRADING OUTCOME FOR THIS FINANCIAL YEAR​

* ‍“WE FACE SIGNIFICANT COSTS IN SECOND HALF IN AREAS WHICH INCLUDE LABOUR, BUSINESS RATES AND SUGAR TAX”​

* ‍“WE CURRENTLY ANTICIPATE A SLIGHTLY IMPROVED TRADING OUTCOME FOR THIS FINANCIAL YEAR”​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.