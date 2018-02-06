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February 6, 2018 / 9:37 PM / Updated a day ago

BRIEF-J2 Global Q4 GAAP Earnings Per Share $1.02

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 6 (Reuters) - J2 Global Inc:

* J2 GLOBAL REPORTS FOURTH QUARTER AND YEAR END 2017 RESULTS AND PROVIDES 2018 OUTLOOK

* Q4 ADJUSTED NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $1.79

* Q4 GAAP EARNINGS PER SHARE $1.02

* SEES FY 2018 ADJUSTED NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $5.95 TO $6.25

* SEES FY 2018 REVENUE $1.2 BILLION TO $1.25 BILLION

* Q4 REVENUE $316.4 MILLION VERSUS $251.8 MILLION

* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.79, REVENUE VIEW $319.9 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $6.06, REVENUE VIEW $1.19 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* J2 GLOBAL - APPROVED QUARTERLY CASH DIVIDEND OF $0.405 PER SHARE, A 2.5% INCREASE VERSUS LAST QUARTER‘S DIVIDEND Source text for Eikon: Further company coverage:

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