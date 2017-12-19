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BRIEF-Jack In The Box To Sell Qdoba Restaurant Corp $305 Million
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December 19, 2017 / 12:11 PM / Updated 17 hours ago

BRIEF-Jack In The Box To Sell Qdoba Restaurant Corp $305 Million

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 19 (Reuters) - Jack In The Box Inc:

* JACK IN THE BOX INC. ANNOUNCES DEFINITIVE AGREEMENT TO SELL QDOBA RESTAURANT CORPORATION

* JACK IN THE BOX INC. ANNOUNCES DEFINITIVE AGREEMENT TO SELL QDOBA RESTAURANT CORPORATION

* JACK IN THE BOX INC - DEAL FOR APPROXIMATELY $305 MILLION IN CASH

* JACK IN THE BOX INC - EXPECTS TO USE NET CASH PROCEEDS AFTER TAX AND TRANSACTION COSTS TO RETIRE OUTSTANDING DEBT UNDER ITS TERM LOAN

* JACK IN THE BOX INC - ‍AGREEMENT TO SELL QDOBA RESTAURANT CORPORATION TO CERTAIN FUNDS MANAGED BY AFFILIATES OF APOLLO GLOBAL MANAGEMENT​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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