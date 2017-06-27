BRIEF-JCDecaux and América Móvil to create a joint venture in Mexico

June 27 (Reuters) - JCDECAUX:
* JCDECAUX AND AMÉRICA MÓVIL TO CREATE A JOINT VENTURE BY MERGING THEIR OOH BUSINESSES IN MEXICO
* ENTITIES CONTROLLED BY JCDECAUX WILL ULTIMATELY OWN 60% SHARES OF JV JCDECAUX MX
* REMAINING 40% SHARES OF JV WILL BE OWNED BY A WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY OF AMX.
* CLOSING OF TRANSACTION SUBJECT TO, AMONG OTHERS, APPROVAL OF MEXICAN FEDERAL COMPETITION COMMISSION, EXPECTED TO CLOSE WITHIN 2017
* TRANSACTION IS EXPECTED TO CLOSE WITHIN 2017. Source text for Eikon: Further company coverage:, (Gdynia Newsroom)