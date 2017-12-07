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BRIEF-JELD-WEN Announces Pricing Of $800 Million Senior Notes Offering
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#Bonds News
December 7, 2017 / 9:35 PM / Updated 20 hours ago

BRIEF-JELD-WEN Announces Pricing Of $800 Million Senior Notes Offering

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 7 (Reuters) - JELD-WEN Holding Inc:

* JELD-WEN ANNOUNCES PRICING OF $800 MILLION SENIOR NOTES OFFERING

* JELD-WEN HOLDING INC - WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY HAS PRICED ITS PREVIOUSLY ANNOUNCED OFFERING OF $400 MILLION OF 4.625% SENIOR NOTES DUE 2025

* JELD-WEN HOLDING INC -UNIT PRICED $400 MILLION OF 4.875% SENIOR NOTES DUE 2027

* JELD-WEN HOLDING INC - CO & CERTAIN OF ITS UNITS EXPECT TO REPRICE EXISTING TERM LOAN CREDIT AGREEMENT & ASSET-BASED REVOLVING CREDIT AGREEMENT

* JELD-WEN HOLDING INC - EXPECTS AMENDED $440 MILLION TERM LOAN FACILITY WILL MATURE DECEMBER 2024 EXTENDED FROM JULY 2022

* JELD-WEN HOLDING - AMENDMENTS TO TERM LOAN CREDIT AGREEMENT & ABL CREDIT AGREEMENT ARE EXPECTED TO BE ENTERED INTO CONTEMPORANEOUSLY WITH NOTES ISSUANCE

* JELD-WEN HOLDING INC - EXPECTS AMENDED $300 MILLION REVOLVING CREDIT FACILITY & WILL MATURE DECEMBER 2022 AND WILL BEAR INTEREST AT A REDUCED RATE Source text for Eikon: Further company coverage:

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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