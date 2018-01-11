FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Jetblue Airways Load Factor For Dec. 2017 Was 82.7 Pct, Decrease Of 1.4 Points From Dec. 2016
Sections
Featured
Trump denies offensive language on immigration
Trump denies offensive language on immigration
Trump denies offensive language on immigration
Trump denies offensive language on immigration
Trump denies offensive language on immigration
Trump denies offensive language on immigration
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
January 11, 2018 / 1:13 PM / a day ago

BRIEF-Jetblue Airways Load Factor For Dec. 2017 Was 82.7 Pct, Decrease Of 1.4 Points From Dec. 2016

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 11 (Reuters) - Jetblue Airways Corp:

* JETBLUE AIRWAYS REPORTS DECEMBER TRAFFIC

* JETBLUE AIRWAYS CORP - LOAD FACTOR FOR DECEMBER 2017 WAS 82.7 PERCENT, A DECREASE OF 1.4 POINTS FROM DECEMBER 2016

* JETBLUE AIRWAYS CORP - Q4 REVENUE PER AVAILABLE SEAT MILE (RASM) IS EXPECTED TO INCREASE APPROXIMATELY 1.8% YEAR-OVER-YEAR

* JETBLUE AIRWAYS CORP - Q4 2017 CASM EX-FUEL GROWTH EXPECTED TO INCLUDE APPROXIMATELY $23 MILLION OF ADDITIONAL EXPENSES

* JETBLUE AIRWAYS CORP - DECEMBER REVENUE PASSENGER MILES OF 4.08 BILLION, UP 2.7 PERCENT

* JETBLUE AIRWAYS CORP - DECEMBER LOAD FACTOR 82.7 PERCENT VERSUS 84.1 PERCENT

* JETBLUE AIRWAYS CORP - DECEMBER AVAILABLE SEAT MILES OF 4.93 BILLION, UP 4.4 PERCENT Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.